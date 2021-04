All-Wesco League fall sports 2021 honors announced for Edmonds School District athletes

Wesco League coaches have made their picks for the 2021 fall sports all-league honors, and the following Edmonds School District high school athletes were honored:

Football- All Wesco 3A South

1st Team Offense

RB- Ryan Fahey, Sr, Edmonds-Woodway

RB- Steele Swinton, Sr, Edmonds-Woodway

WR- Nate Tesfatsion, Sr, Edmonds-Woodway

OL- Riley Johnson, Jr, Edmonds-Woodway

OL- Chauncey Gantt, Sr, Meadowdale

P- Miguel Hurtado, Jr, Lynnwood

1st Team Defense

DL- Emran Abdulkadir, Sr, Edmonds-Woodway

DL- Jai Nath, Sr, Mountlake Terrace

LB- Jake Ingram, Jr, Edmonds-Woodway

LB- Ian Newsom, Sr, Meadowdale

LB- Jacob Wezenberg, Sr, Meadowdale

DB- Tristan Ahlstedt, Jr, Meadowdale

DB- Charlie Finch, Sr, Edmonds-Woodway

DB- Samuel Lybeer, Sr, Meadowdale

DB- Shawn Monan, Sr, Lynnwood

2nd Team Offense

RB- Anthony Hooker, Jr, Lynnwood

WR- Tanner Fahey, Sr, Lynnwood

TE- Isaac Wicks, Jr, Edmonds-Woodway

2nd Team Defense

DL- George Kartono, Sr, Edmonds-Woodway

DL- Colton Leith, Sr, Meadowdale

DL- Justice Williams, Sr, Meadowdale

LB- Paul Ko, Sr, Edmonds-Woodway

K- Jacob Sanchez, Jr, Edmonds-Woodway

Honorable Mention

QB- Alec Rust, Jr, Edmonds-Woodway

WR- Dillon Rundorff, Sr, Edmonds-Woodway

OL- Evan Gibbs, Jr, Edmonds-Woodway

OL- Kayden Hinckley, Jr, Mountlake Terrace

OL- Joseph Yglesias, Sr, Meadowdale

LB- Ethan Dunne, Sr, Mountlake Terrace

LB- Xavier Lake, Jr, Mountlake Terrace

LB- Johnny Lucio, Sr, Lynnwood

DB- Styles DuBois, Sr, Meadowdale

DB- Kevin Pratt, Sr, Edmonds-Woodway

DB- Cedric Washington, Jr, Meadowdale

K- Cole Sargent, Sr, Meadowdale

Girls Swimming- All Wesco 2A/3A South

1st Team

50 Yard Freestyle- Tiffany Vuong, Sr, Mountlake Terrace

100 Yard Butterfly- Tiffany Vuong, Sr, Mountlake Terrace

500 Yard Freestyle- Kayln Takeya, So, Mountlake Terrace

400 Yard Freestyle Relay- Mountlake Terrace: Tiffany Vuong, Sr/Dana Khasanov, Fr/Angelina Ho, Jr/Breana Enriquez, Sr

2nd Team

100 Yard Backstroke- Breana Enriquez, Sr, Mountlake Terrace

200 Yard Freestyle- Mya Granger, So, Meadowdale

Honorable Mention

200 Yard Individual Medley- Mikaela Reyes, Fr, Meadowdale

500 Yard Freestyle- Mikaela Reyes, Fr, Meadowdale

200 Yard Medley Relay- Meadowdale: Hayley Ross, Sr/Kyra Ross, So/Maddie Karnikis, Jr/Mya Granger, So

200 Yard Freestyle Relay- Mountlake Terrace: Tiffany Vuong, Sr/Molly Veleber, Fr/Josie MacGowan, Jr/Rubina Matevosyan, Sr

Boys Tennis- All Wesco 3A South

1st Team

Russell Anderson, So, Edmonds-Woodway

Yiil Berisah, So, Meadowdale

Cross Country- Wesco 2A/3A South

Girls 1st Team

Rachel Elliott, So, Lynnwood

Sharon Guitierrez, Jr, Edmonds-Woodway

Stella Smith, Jr, Edmonds-Woodway

Jemma Wilcox, Jr, Edmonds-Woodway

Girls 2nd Team

Martina Landa, Sr, Edmonds-Woodway

Gia Powell, Fr, Meadowdale

Girls Honorable Mention

Jillian Beam, Sr, Edmonds-Woodway

Donna Marie Harris, Jr, Lynnwood

Isabel Hatzenbeler, Fr, Edmonds-Woodway

Kathryn Potter, So, Lynnwood

Boys 1st Team

Deklund Bell, Jr, Meadowdale

Connor Bryan, Sr, Edmonds-Woodway

Boys 2nd Team

Lance Broderhausen, Sr, Meadowdale

Daxtyn Castagnetta, Jr, Lynnwood

Anthony Chambers, Sr, Lynnwood

Matthew Mason, Sr, Lynnwood

Josiah Ponton, Sr, Edmonds-Woodway

Honorable Mention

Dillon Sackett, Sr, Edmonds-Woodway

Austin Seals, Jr, Meadowdale

Girls Soccer- All Wesco 2A/3A/4A

1st Team

F- Noelle Becker, Sr, Edmonds-Woodway

D- Riley Horton, Sr, Edmonds-Woodway

GK- Jessica Emerson, Sr, Edmonds-Woodway

2nd Team

F- Chloe Parker, Fr, Mountlake Terrace

M- Makayla Miller, Sr, Meadowdale

D- Sydney Chappell, Jr, Edmonds-Woodway

D- Marley Davis, Jr, Edmonds-Woodway

D- Ava Rees, Jr, Edmonds-Woodway

GK- Cheyenne Orullian, Jr, Lynnwood

GK- Sierra Sonko, So, Mountlake Terrace

Honorable Mention

F- Deanna Monterro-Vega, Jr, Edmonds-Woodway

M- Natalie Cardin, Fr, Mountlake Terrace

M- Nikki Dallas, Jr, Meadowdale

M- Melia Plumis, So, Meadowdale

M- Sarah Reitz, Jr, Meadowdale

D- Annika Bjornstad, Sr, Meadowdale

D- Abby Parker, Jr, Mountlake Terrace

GK- Maci Mork, So, Meadowdale

Volleyball- All Wesco South 2A/3A/4A

Wesco South 2A,3A,4A Coach of the Year

Jean Kellogg, Mountlake Terrace

1st Team

OH- Erika Fosberg, Sr, Edmonds-Woodway

OH- Kiana Hinckley, Sr, Mountlake Terrace

OH- Sarah McArthur, So, Lynnwood

S- Maggie McGinness, Sr, Edmonds-Woodway

L- Surina Soumpholphakdy, Sr, Lynnwood

L- Kayla Bentosino, Jr, Mountlake Terrace

2nd Team

OH- Kaddy Kongira, Sr, Edmonds-Woodway

MB- Hannah Johnson, Fr, Lynnwood

MB- Tanna Kollen, So, Meadowdale

MB- Ellie Lombard, Jr, Mountlake Terrace

Honorable Mention

OH- Maren L’Hirondelle, Sr, Meadowdale

OH- Kaitlyn Scott, Sr, Mountlake Terrace

S- Adah Hall, Sr, Meadowdale

S- Tessa Overleese, Sr, Mountlake Terrace

L- Sierra Moll, Sr, Meadowdale