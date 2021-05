High school sports roundup for April 29, 2021

Softball

Meadowdale defeated Mountlake Terrace 7-4

Highlights

Meadowdale Pitching:

Taylor Eskew 7 IP, 9 H, 4 ER, 2 BB, 4 K

Meadowdale Hitting:

Destiny Emery 2-3, 3 RBI

Allie Monarrez 1-2, 2 BB, 3 R, 1 RBI

Mountlake Terrace Hitting:

Kaylee Mitchell 3-4, 2B, 1 R, 2 RBI

Erin Fennell 2-4, 1 R

Mya Sheffield 1-2, 1 BB, 2B

Records: Meadowdale 6-3; Mountlake Terrace 2-7

Meadowdale next game: at Cedarcrest; Friday April 30; 4 p.m.

Mountlake Terrace next game: vs Shorewood; Friday April 30; 4 p.m. at Mountlake Terrace High School

Edmonds-Woodway defeated Shorewood 4-3

Winning Pitcher: Annika Forseth

Highlights

Edmonds-Woodway Pitching:

Annika Forseth 7 IP, 3 R

Edmonds-Woodway Hitting:

Reese Riggins 3-4

Sofia Chamorro 2 H

Shorewood Hitting:

Mia Battle 2 H, 2B

Skylar Tillman 2 H, 2B

Records: Edmonds-Woodway 6-3; Shorewood 7-2

Edmonds-Woodway next game: vs Lynnwood; Friday April 30; 4 p.m. at Edmonds-Woodway High School

Lynnwood defeated Shorecrest 6-5

Highlights

Lynnwood Hitting:

Grace DeSota HR

Malina Holden HR

Hailey Johnson 2B, 1 RBI

Nyree Johnson 3-4, 2 2B

Shorecrest Hitting:

Kaine Marcinkowski HR, 2B, 3 RBI

Records: Lynnwood 3-6; Shorecrest 2-7

Lynnwood next game: at Edmonds-Woodway; Friday April 30; 4 p.m.

Boys Golf

Edmonds School District Boys Golf Tournament

Edmonds-Woodway/Lynnwood/Meadowdale/Mountlake Terrace

Nile Golf Course, Mountlake Terrace

Team Scores:

Mountlake Terrace 164

Edmonds-Woodway 173

Meadowdale 208

Lynnwood DNQ

Individual Scores

T1- Evan Clugston (EW) 39

T1- Seraphrim Teraprines (MT) 39

T3- Jaxon Dubiel (MT) 40

T3- Bjorn Whitelaw (EW) 40

5- Ethan Dumo (MT) 41

T6- Eric Gallagher (MT) 44

T6- Ian Ngethe (MD) 44

8- Kaden Matsen (EW) 46

9- Dominick Farley (EW) 48

10- Cooper McCarthy (EW) 49

Next Week’s Tournament:

Edmonds-Woodway/Lynnwood/Meadowdale/Mountlake Terrace/Shorecrest/Shorewood; Wednesday May 5; 1:15 p.m. at Jackson Golf Course, Seattle

Girls Golf

Meadowdale/Shorecrest/Shorewood

Lynnwood Golf Course, Mountlake Terrace

Individual Scores

1- Sarah Reith (MD) 48

T2- Annabell Broweleit (SC) 52

T2- Rachel Reitz (MD) 52

T4- Kate Sabarillo (MD) 53

T4- Jordan Tikalsky (SC) 53

6- Piper Randall (SC) 56

7- Anna Ertsguard (SW) 58

8- Quinn Bergau (MD) 60

9- Jennifer Sun (SW) 61

T10- Gwen Dominguez (SC) 63

T10- Alexa Svendsen (SC) 63

Girls Tennis

Mountlake Terrace defeated Lynnwood 4-3

Singles:

Annie Hoang (MT) defeated Leanne Vo (L) 6-1, 6-1

Lindsey Ho (MT) defeated Haylee Davis (L) 6-1, 6-3

Imagen French (L) defeated Kaziah Liu (MT) 6-3, 6-3

Shalom Abi (MT) defeated Vivian Sou (L) 6-1, 6-1

Doubles:

Vivian Tran /Kayla Primavera (MT) defeated Anneza Barrias/Nikki Gossler (L) 7-5, 4-6, 6-4

Sydney Navarro/Cassidy Johnson (L) defeated Lexi Daly/Damaris Torres (MT) 6-3, 3-6, 7-5

Molly Blacker/Kokomi Mott (L) defeated Allison Reeves-Davis/Talia Skjold (MT) 4-6, 6-2, (10-8)

Mountlake Terrace next match: vs Mariner; Monday May 3; 3:30 p.m. at Mountlake Terrace High School

Lynnwood next match: at Kamiak; Monday May 3; 3:30 p.m.

Track & Field

Edmonds-Woodway vs Mountlake Terrace

Edmonds Stadium

Girls Team Scores

Edmonds-Woodway 121.5

Mountlake Terrace 37.5

Girls Winners

100 Meters- Kaddy Kongira (EW) 13.06

200 Meters- Kaddy Kongira (EW) 27.54

400 Meters- Marley Davis (EW) 1:08.59

800 Meters- Stella Smith (EW) 2:42.48

1600 Meters- Jemma Willcox (EW) 5:42.06

3200 Meters- Jemma Willcox (EW)11:57.07

100 Meter Hurdles- Katelyn Ely (EW) 17.75

300 Meter Hurdles- Katelyn Ely (EW) 52.77

4×100 Relay- Nevaeh Gary/Kaddy Kongira/Jamie Livingston/Naomi Limb (EW) 51.72

4×200 Relay- Sydney Chappell/Naomi Limb/Nevaeh Gary/Jamie Livingston (EW) 1:53.54

4×400 Relay- Marley Davis/Nevaeh Gary/Siena Samione/Kaddy Kongira (EW) 4:36.92

Shot Put- Claire Stroh (EW) 33-05.50

Discus- Claire Stroh (EW) 105-08

Javelin- Alexis Dresher (MT) 102-06

High Jump- Rachel Wechsler (EW) 4-02.00

Pole Vault- Hope Ambachew (MT) 6-00.00

Long Jump- Vianca Quinones (EW) 14-02.50

Triple Jump- Vianca Quinones (EW) 31-07.75

Boys Team Scores

strong>Edmonds-Woodway 113

Mountlake Terrace 37

Boys Winners

100 Meters- Alec Rust (EW) 11.49

200 Meters- Mihin Wijayasundara (EW) 24.50

400 Meters- Vladislav Kharitonov (MT) 54.74

800 Meters- Luke Blomberg (EW) 2:19.90

1600 Meters- Luke Blomberg (EW) 4:59.15

3200 Meters- Tod Gil Harris (MT) 11:17.41

110 Meter Hurdles- Evan Graves (EW) 15.48

300 Meter Hurdles- Evan Graves (EW) 41.20

4×100 Relay- Mihin Wijayasundara/Steele Swinton/Evan Graves/Alec Rust (EW) 46.73

4×400 Relay- Logan Middleton/Carter Middleton/Vladislav Kharitonov/Trazz Pepper (MT) 3:58.10

Shot Put- Hunter Hornaday (EW) 46-07.00

Discus- Riley Johnson (EW) 103-08

Javelin- Logan Middleton (MT) 147-06

High Jump- Will Bates (EW) 5-06.00

Pole Vault- Alec Rust (EW) 12-00.00

Long Jump- Major Gradwohl (EW) 16-10.00

Triple Jump- Will Bates (EW) 36-00.00

Next meet: Edmonds School District Meet; Thursday May 6; 3:45 p.m. at Edmonds Stadium

Meadowdale vs Shorewood

Shoreline Stadium

Girls Team Scores

Shorewood 81

Meadowdale 69

Girls Winners

100 Meters- Gilana Wollman (SW) 12.76

200 Meters- Gilana Wollman (SW) 26.33

400 Meters- Molly McGeoy (SW) 1:04.40

800 Meters- Amelia Severn (SW) 2:23.52

1600 Meters- Amelia Severn (SW) 5:10.93

3200 Meters- Kyla Johnson (SW) 12:58.38

100 Meter Hurdles- Gia Powell (MD) 19.59

300 Meter Hurdles- Gia Powell (MD) 52.40

4×100 Relay- Cary Tanaka/Hermon Getnet/Mina Di Virgilio/Gilana Wollman (SW) 51.80

4×200 Relay- Cary Tanaka/Lucy Heagler/Joey Wu/Hermon Getnet (SW) 1:54.17

4×400 Relay- Harper Lara-Kerr/ Joey Wu/Lucy Heagler/Amelia Severn (SW) 4:18.54

Shot Put- Mia Jones (MD) 29-07.00

Discus- Isabella Sandoval (MD) 69-11

Javelin- Molly McGeoy (SW) 77-06

High Jump- Sonja Amy (MD) 5-02.00

Pole Vault- Aria Orcutt (SW) 7-06.00

Long Jump- Julia Meas (MD) 15-06.50

Triple Jump- Julia Meas (MD) 29-04.00

Boys Team Scores

Meadowdale 91

Shorewood 51

Boys Winners

100 Meters- Hans Beck (MD) 11.65

200 Meters- Hans Beck (MD) 23.92

400 Meters- Lake Mueller (SW) 52.04

800 Meters- Lance Broderhausen (MD) 2:13.73

1600 Meters- Keiyu Mamiya (SW) 4:45.67

3200 Meters- Lance Broderhausen (MD) 10:51.41

110 Meter Hurdles- Deklund DeBell (MD) 17.16

300 Meter Hurdles- Deklund DeBell (MD) 42.17

4×100 Relay- Hans Beck/Isaac Carlson/ Cedric Washington/Sam Lybeer (MD) 44.98

4×400 Relay- Deklund DeBell/Wyatt Waddel/Austin Seals/Nicholas Callahan (MD) 3:43.44

Shot Put- Taejin Thongdee (SW) 44-01.00

Discus- Taejin Thongdee (SW) 118-01

Javelin- Jorgen Kai Rogers (SW) 102-10

High Jump- Austin Seals (MD) 6-00.00

Pole Vault- Cade Tanaka (SW) 15-03.00

Long Jump- Sam Lybeer (MD) 18-08.00

Trip Jump- Andrew Zollars (MD) 38-11.00

Next meet: Edmonds School District Meet; Thursday May 6; 3:45 p.m. at Edmonds Stadium

Lynnwood vs Jackson

Everett Memorial Stadium

Girls Team Scores

Jackson 101

Lynnwood 40

Girls Winners

100 Meters- Bailey Board (J) 13.77

200 Meters- Bailey Board (J) 28.43

400 Meters- Sarah Sewell (J) 1:01.75

800 Meters- Georgana Georgieva (L) 2:59.07

1600 Meters- Emma Hamm (J) 6:13.91

100 Meter Hurdles- Sarah Sewell (J) 17.01

300 Meter Hurdles- Alysa Meng (J) 55.49

4×100 Relay- Caroline Vo/Alayjah Andry/Madelyn Vo/Gracie Kouthong (L) 57.77

4×200 Relay- MyKenzie Raney/Alayjah Andry/Sarah McArthur/Kathryn Potter (L) 1:58.32

4×400 Relay- Kathryn Potter/MyKenzie Raney/Sarah McArthur/Gergana Georgieva (L) 4:47.74

Shot Put- Sarah Klotter (J) 29-00.00

Discus- Madisen West (J) 102-02

High Jump- Sarah Sewell (J) 4-08.00

Pole Vault- Lily Luksich (J) 11-07.00

Long Jump- Brooklyn Coleman (J) 14-06.50

Triple Jump- Brooklyn Coleman (J) 28-06.50

Boys Team Scores

Jackson 83

Lynnwood 68

Boys Winners

100 Meters- Pavin Soumpholphakdy (L) 11.62

200 Meters- John Miguel Hurtado (L) 23.90

400 Meters- Daksh Kumar (J) 54.72

800 Meters- Brenden Charbeneau (J) 2:01.33

1600 Meters- Brenden Charbeneau (J) 4:18.55

3200 Meters- Gabe Endresen (J) 10:04.43

110 Meter Hurdles- Richard Vo (L) 17.23

300 Meter Hurdles- Richard Vo (L) 43.03

4×100 Relay- Andrew Archide/John Miguel Hurtado/Jordan Whittle/Pavin Soumpholphakdy (L) 44.79

4×400 Relay- Daksh/Benden Charbeneau/Ethan Thiem/Randall Vasquez (J) 3:45.31

Shot Put- Blake Reed-Henderson (L) 43-09.00

Discus- Aidan Fuda (J) 121-07

Javelin- Aidan Fuda (J) 144-05

High Jump- Jordan Whittle (L) 5-06.00

Pole Vault- Tanner Fahey (L) 12-03.00

Long Jump- Daksh Kumar (J) 17-11.00

Trip Jump- Ethan Thiem (J) 34-09.00

Next meet: Edmonds School District Meet; Thursday May 6; 3:45 p.m. at Edmonds Stadium

— Compiled by Steve Willits