High school sports roundup for May 12, 2021

Girls Basketball

Jackson defeated Edmonds-Woodway 51-36

Scoring highlights

Edmonds-Woodway:

Hazel Mills 13

Kaddy Kongira 11

Records: Jackson 1-0; Edmonds-Woodway 0-1

Edmonds-Woodway next game: at Kamiak; Friday May 14; 7:15 p.m.

Cedarcrest defeated Mountlake Terrace 68-43

Scoring highlights

Cedarcrest:

Jaylin Yowell 21

Sidra Griffin 12

Ava Erhardt 12

Mountlake Terrace:

Mya Davis 22

Records: Cedarcrest 1-0; Mountlake Terrace 0-1

Mountlake Terrace next game: vs Cascade; Friday May 14; 7:15 p.m. at Mountlake Terrace High School

Archbishop Murphy defeated Lynnwood 56-44

Scoring highlights

Archbishop Murphy:

Taylor Campbell 26

Taylor Reed 14

Hannah Humphrey 10

Lynnwood:

Mia Jones 10

Records: Archbishop Murphy 1-0; Lynnwood 0-1

Lynnwood next game: vs Shorecrest; Tuesday May 18; 7:15 p.m. at Lynnwood High School

Boys Wrestling

Edmonds-Woodway defeated Jackson 66-12

106- Double forfeit; 113- AP Tran (EW) pinned Nathan Gibson (J) :36; 120- Double Forfeit; 126- Jonah Justice (J) forfeit; 132- Jonh Kumma (J) forfeit; 138- Baylor Dekinger (EW) pinned Aiden Valentine (J) 1:49; 145- Reece LeCompte (EW) forfeit; 152- George Quintans (EW) pinned Jacob Lykken (J) 1:47; 160- Brenden Baldock ((EW) pinned Robert Moore (J) 1:09; 170- Liam Fitting (EW) pinned Eric Gibson (J) 1:10; 182- Justus Whitaker (EW) forfeit; 195- Alex Rapalje (EW) pinned Jacar Harris (J) 3:15; 220- Reed Burmaster (EW) pinned Evan Johnson (J) ) 2:23; HVY- Evan Gibbs (EW) pinned Tyler Smith (J) 1:08

Edmonds-Woodway next match: vs Lake Stevens; Friday May 14; 7 p.m. at Edmonds-Woodway High School

Lynnwood defeated Archbishop Murphy 56-0

106—double forfeit; 113—double forfeit; 120—Phillipe Ban (L) pinned Ethan Robinson (AM) 1:54; 120— double forfeit; 126—double forfeit; 132–Brayan Nunez (L) forfeit; 138—double forfeit ; 145—Kayden Myers (L) decision over Luke Kendrick (AM) 6-0; 152—Timothy Johann (L) forfeit; 160—Nate Wilder (L) forfeit; 170—Cody Green (L) forfeit; 182—Diego Amos (L) forfeit 195—Isaac Hernandez (L) tf over Logan Kendrick (AM) 18-2; 220—Dylan White (L) pinned Shae Burke (AM) 1:56; 285—Elisha Abahanna (L) pinned Kohl Burke (AM) :50

Lynnwood next match: vs Jackson; Friday May 14; 7 p.m. at Lynnwood High School

Mountlake Terrace defeated Cedarcrest 39-24

106- double forfeit; 113- Seraphim Treperinas (MT) forfeit; 120- double forfeit; 126- Colby Butterfield (C) pinned Malachi Hashimoto (MT) 2:59; 132- Arun Khou (MT) decision over Francisco Contreras (C) 9-3; 138- Miguel Tomayo (C) pinned Jack Bode (MT) 4:30; 145: Tyler Ekse (MT) pinned Peter Schaefer (C) 0:29; 152- James Fletcher (MT) forfeit; 160: Jacob Arevalo (MT) forfeit; 170: Koby Sedy (MT) forfeit; 182: Garrett Halcomb-Stockl (MT) forfeit; 195- Mathew Weinert (C) pinned Edward Dodgin (MT) 1:26; 220- double forfeit; 285- Wayne Wright (C) pinned Gryphon Aman (MT) 4:17

Mountlake Terrace next match: at Cascade; Friday May 14; 7 p.m.

Cascade defeated Meadowdale 42-15

No details reported

Meadowdale next match: vs Cedarcrest; Tuesday May 18; 7 p.m. at Meadowdale High School

— Compiled by Steve Willits