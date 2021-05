High school sports roundup for May 6, 2021

Track & Field

Edmonds School District Championships

Girls Team Scores

Edmonds-Woodway 215

Meadowdale 153

Lynnwood 101

Mountlake Terrace 66

Girls Winners

100 Meters- Tresley Love (MD) 12.72

200 Meters- Tresley Love (MD) 26.39

400 Meters- Tresley Love (MD) 59.38

800 Meters- Donna Marie Harris (L) 2:36.95

1600 Meters- Jemma Willcox (EW) 5:39.00

3200 Meters- Jemma Willcox (EW)11:43.81

100 Meter Hurdles- Katelyn Ely (EW) 16.90

300 Meter Hurdles- Katelyn Ely (EW) 51.81

4×100 Relay- Nevaeh Gary/Kaddy Kongira/Jamie Livingston/Naomi Limb (EW) 50.96

4×200 Relay- Sydney Chappell/Naomi Limb/Nevaeh Gary/Kaddy Kongira (EW) 1:49.53

4×400 Relay- Donna Marie Harris/Kathryn Potter/Sarah McArthur/Gergana Georgieva (L) 4:22.25

Shot Put- Claire Stroh (EW) 32-10.50

Discus- Claire Stroh (EW) 97-03

Javelin- Alexis Dresher (MT) 106-09

High Jump- Sonja Amy (MD) 4-08.00

High Jump- Gergana Georgieva (L) 4-08.00

Pole Vault- Lilianna Broce (M) 7-00.00

Long Jump- Julia Meas (MD) 15-05.00

Triple Jump- Vianca Quinones (EW) 32-01.00

Boys Team Scores

Edmonds-Woodway 177

Lynnwood 154

Meadowdale 119

Mountlake Terrace 60

Boys Winners

100 Meters- Hans Beck (MD) 11.06

200 Meters- Hans Beck (MD) 22.97

400 Meters- Vladislav Kharitonov (MT) 54.64

800 Meters- Josiah Ponton (EW) 2:09.73

1600 Meters- Dillon Sackett (EW) 4:48.88

3200 Meters- Josiah Ponton (EW) 10:23.06

110 Meter Hurdles- Evan Graves (EW) 15.61

300 Meter Hurdles- Evan Graves (EW) 41.65

4×100 Relay- Andrew Archide/John Miguel Hurtado/Jordan Whittle/Pavin Soumpholphakdy (L) 44.18

4×400 Relay- Samuel Thompson/Shane Bruneau/Steele Swinton/Evan Graves (EW) 3:40.29

Shot Put- Hunter Hornaday (EW) 50-04.00

Discus- Chase Holand (EW) 112-10

Javelin- Gavin Kincaid (L) 152-00

High Jump- Austin Seals (MD) 5-10.00

Pole Vault- Austin Seals (MD) 14-00.00

Long Jump- Noel Gougouehi (L) 19-05.00

Triple Jump- Andrew Zollars (MD) 40-05.00

Softball

Meadowdale defeated Shorecrest 5-4

No details reported

Records: Meadowdale 7-5; Shorecrest 3-9

Meadowdale next game: vs Edmonds-Woodway; Friday May 7; 4 p.m. at Meadowdale High School

— Compiled by Steve Willits