High school sports roundup for Oct. 10, 2023

Girls Soccer

Mountlake Terrace defeated Meadowdale 4-3

Mountlake Terrace stats:

Morgan Damschen: 2 goals

Natalie Cardin: 1 goal, 1 assist

Ava Hunt: 2 assists

Ally Villalobos Van Slooten: 1 goal

Records (league and overall): Mountlake Terrace 8-2-1, 8-3-1; Meadowdale 5-5-1, 5-6-1

Mountlake Terrace next game: vs Monroe; Thursday October 12; 7:30 p.m. at Lynnwood High School

Meadowdale next game: at Marysville Pilchuck; Thursday October 12; 7:30 p.m.

Edmonds-Woodway defeated Lynnwood 5-0

Edmonds-Woodway goals:

Reilly Schindler 2

Vivi Adkins

Natalie Maxey

Maddie Jones

Edmonds-Woodway goalkeeper: Alice Everett and Meredith Eldridge

Records (league and overall): Edmonds-Woodway 6-4-1, 6-5-1; Lynnwood 0-11-0, 0-12-0

Edmonds-Woodway next game: vs Shorewood; Thursday October 12; 7:30 p.m. at Edmonds-Woodway High School

Lynnwood next game: at Marysville Getchell; Thursday October 12; 7:30 p.m.

Volleyball

Meadowdale defeated Mountlake Terrace 3-1

Meadowdale stats:

Ja’elle Jenkins: 11 digs, 7 kills, 4 aces

Sofia Brockmeyer: 19 digs

Laiken Thoesen: 23 assists, 2 aces, 2 digs

Records (league and overall): Meadowdale 8-2, 8-4; Mountlake Terrace 1-8, 2-9

Meadowdale next game: vs Marysville Pilchuck; Thursday October 12; 7:00 p.m. at Meadowdale High School

Mountlake Terrace next game: at Monroe; Thursday October 12; 7:00 p.m.

Girls Swimming

Edmonds-Woodway defeated Mountlake Terrace 107-62

Individual results:

200 Freestyle:

1. Zoe MacDonald (EW) 2:15.61

2. Sadie Ward (EW) 2:23.31

3. Hannah Baldock (EW) 2:30.52

4. Fiorella Diaz (MT) 2:36.66

5. Ishika Goundar (MT) 3:01.20

200 Medley:

1. Sophia Rodriguez (EW) 2:41.87

2. Kate Marquart (EW) 2:42.66

3. Ainsley Reece (EW) 2:48.90

4. Greta Patterson (MT) 2:50.35

5. Mifa Tran (MT) 3:05.68

50 Freestyle:

1. Katherine Lombardi (MT) 27.84

2. Lisa Beam (MT) 28.07

3. Madison Morales-Tomas (EW) 28.09

4. Sydney Bates (EW) 28.41

5. Molly Veleber (MT) 29.84

100 Butterfly:

1. Olivia Garcia (EW) 1:03.71

2. Simone Bennett (EW) 1:04.49

3. Jeslyn Vuong (MT) 1:06.09

4. Tatumn Detjen (EW) 1:11.14

5. Greta Patterson (MT) 1:16.69

100 Freestyle:

1. Katherine Lombard (MT) 1:02.80

2. Kate Marquart (EW) 1:04.90

3. Hannah Baldock (EW) 1:05.52

4. Sophie Russell-Hoff (EW) 1:07.38

5. Fiorella Diaz (MT) 1:09.78

500 Freestyle:

1. Zoe MacDonald (EW) 5:58.39

2. Ainsley Reece (EW) 6:48.28

3. Alice Stedman (EW) 6:58.19

4. Josie VanderPloeg (MT) 8:55.63

100 Backstroke:

1. Simone Bennett (EW) 1:03.70

2. Olivia Garcia (EW) 1:06.40

3. Dana Khasanov (MT) 1:13.32

4. Molly Veleber (MT) 1:17.94

5. Alice Stedman (EW) 1:20.03

100 Breaststroke:

1. Jeslyn Vuong (MT) 1:14.98

2. Lisa Beam (MT) 1:22.91

3. Sophia Rodriguez (EW) 1:23.31

4. Audrey Gibson (EW) 1:27.28

5. Mifa Tran (MT) 1:31.57

Relay winners:

200 Medley: EW (Simone Bennett, Tatumn Detjen, Madison Morales-Tomas, Sydney Bates) 2:00.96

200 Freestyle: EW (Morales-Tomas, Bates, Hannah Baldock, Kate Marquart) 1:55.81

400 Freestyle: MT (Katherine Lombard, Greta Patterson, Lisa Beam, Jeslyn Vuong) 4:08.56

Edmonds-Woodway next meet: at Kamiak; Thursday October 12; 3:15 p.m.

Mountlake Terrace next meet: vs Jackson; Thursday October 12; 2:30 p.m. at West Coast Aquatics

Jackson defeated Lynnwood 146-34

Individual event winners:

200 freestyle: Sakura Gabor (J) 2:11.10

200 medley: Lindsay Catli (J) 1:32.47

50 freestyle: Kassie Smasne (J) 2:03.20

Diving: Dhamin Parungao (J) 132.35

100 butterfly: Hanna Fritts (J) 1:08.20

100 freestyle: Fritts (J) 1:00.69

500 freestyle: Megan Wang (J) 5:55.53

100 backstroke: Emme Wetherington (J) 1:10.97

100 breaststroke: Gabor (J) 1:16.84

Relay event winners:

200 medley: Jackson (Hanna Fritts, Mia Abrigo, Megan Wang, Kassie Smasne) 2:03.20

200 freestyle: Jackson (Olivia Hoyla, Lindsay Catli, Jillian Guerra, Elissa Anderson) 1:51.82

400 freetsyle: Jackson (Anderson, Hoyla, Catli, Wang) 4:04.74

Lynnwood next meet: vs Mountlake Terrace; Tuesday October 17; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool

Meadowdale vs Mariner

No results reported

Meadowdale next meet: vs Shorewood; Thursday October 12; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool

— Compiled by Steve Willits