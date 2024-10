High school sports roundup for Oct. 17, 2024

Cross Country

Edmonds School District Championship

at Ballinger Park

Girls team scores:

1. Mountlake Terrace 32

2. Edmonds-Woodway 44

3. Meadowdale 75

4. Lynnwood 79

Top individual finishers:

1. Sonita Chen (MT) 16:17

2. Sadie Renick (MT) 16:46

3. Charley Weitkamp (L) 16:47

4. Aliah Karl (EW) 16:50

5. Marley Maquilling (Mead) 16:59

6. Phoebe Budell (EW) 17:13

7. River Zanis (Mead) 17:13

8. Mira Olson (MT) 17:22

9. Olivia (OJ) Jones (EW) 17:34

10. Ruby Kohler (MT) 17:34

11. Cymmantha Erickson (MT) 17:41

12. Mio Masunaga (EW) 17:50

13. Lina Steinhagen (EW) 17:53

14. Addison Worthington (L) 18:01

15. Haruna DiPippo (MT) 18:03

16. Sofie Mallett (Mead) 18:08

17. Erin Woodman (MT) 18:16

18. Isabella Offerman (EW) 18:18

19. Alice Tyler (L) 18:25

20. Joy Yoo (EW) 18:27

Boys team scores:

1. Edmonds-Woodway 41

2. Mountlake Terrace 48

3. Meadowdale 56

4. Lynnwood 88

Top individual finishers:

1. Ryan Roark (Mead) 14:52

2. Evan Lee-Rosell Kimmitt (L) 15:07

3. Aiden Snook (MT) 15:13

4. Elliot Cox (EW) 15:14

5. Noah Ushikubo (EW) 15:17

6. Jett Cooper (MT) 15:18

7. Sam Iliff (Mead) 15:20

8. Paul Hicks (MT) 15:22

9. Connor Smith (EW) 15:32

10. Jonathan Badier (EW) 15:43

11. Nathanael Edmonds (Mead) 15:45

12. Nolan Common (Mead) 15:46

13. Nathan Zhao (EW) 15:46

14. Aziret Bakytov (EW) 15:51

15. Gabriel Balite (MT) 15:52

16. Jayme Baker (MT) 15:56

17. Noah Foster (MT) 16:01

18. Ethan Einfeld (EW) 16:04

19. Luke Swenson (MT) 16:09

20. Nathan Anderberg (MT) 16:11

Click below to see all results:

www.athletic.net/CrossCountry/meet/240898/results/all

Next meet: Wesco XC Conference Championships; Saturday, Oct. 26; 3A/2A varsity girls 2:15 p.m.; 3A/2A varsity boys 2:45 at Granite Falls High School

Girls Swimming

Kamiak defeated Lynnwood 104-62

Individual event results:

200 freestyle:

1. Iris Cho (K) 2:12.03

2. Aida Park (K) 2:12.68

3. Shifa Hanchinamani (L) 2:48.31

200 medley:

1. Rebecca Coates (L) 2:25.25

2. Jessica Barry (K) 2:30.71

3. Saraim Gebretsadik (K) 3:14.80

50 freestyle:

1. Jada Williams (K) 34.11

2. Nadya Loekito (L) 37.31

3. Acacia Yu (L) 38.69

100 butterfly:

1. Caitlin Lee (L) 1:13.59

2. Sienna Cordoba (K) 1:14.08

3. Shifa Hanchinamani (L) 1:29.21

100 freestyle:

1. Julia Lorenzo (K) 58.32

2 Aida Park (K) 1:02.70

3. Iris Cho (K) 1:02.94

500 freestyle:

1. Ella Jafari (K) 6:14.67

2. Ofelia Matevosyan (L) 6:50.38

3. McKenn Boonsripisal (K) 7:09.90

100 backstroke:

1. Caitlin Lee (L) 1:10.62

2. Sienna Cordoba (K) 1:15.16

3. Charlotte Miga (K) 1:17.52

100 breaststroke:

1. Ofelia Matevosyan (L) 1:23.08

2. Jocelyn Deuman (L) 1:38.67

3. Jo Ramsey (K) 1:47.25

Relay event winners:

200 medley: Kamiak (Iris Cho, Katie Zou, Aida Park, Julia Truong) 2:10.79

200 freestyle: Kamiak (Julia Lorenzo, Jo Ramsey, Saraim Gebretsadik, Aida Park) 2:01.56

400 freestyle: Kamiak (Katie Zou, Sienna Cordoba, Ella Jafari, Julia Troung) 4:19.70

Lynnwood next meet: vs Mountlake Terrace; Tuesday, Oct. 22; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool

Jackson defeated Edmonds-Woodway 129-51

Individual event winners:

200 freestyle: Hanna Fritts (J) 2:01.90

200 medley: Mia Abrigo (J) 2:25.34

50 freestyle: Julia Song (J) 25.27

1-meter dive: Timbre Grevenkamp (J) 143.35

100 butterfly: Olivia Garcia (EW) 59.96

100 freestyle: Julia Song (J) 55.94

500 freestyle: Hanna Fritts (J) 5:26.33

100 backstroke: Olivia Hoyla (J) 1:01.20

100 breaststroke: Mia Abrigo (J) 1:13.39

Relay event winners:

200 medley: Jackson (Olivia Hoyla, Mia Abrigo, Elissa Anderson, Julia Song) 1:52.60

200 freestyle: Jackson (Olivia Hoyla, Krystyna Yefremova, Elissa Anderson, Julia Song) 1:44.20

400 freestyle: Jackson (Hanna Fritts, Krystyna Yefremova, Kassie Smasne, Sakura Gabor)

Edmonds-Woodway next meet: at Kamiak; Thursday, Oct. 24; 3:15 p.m.

— Compiled by Steve Willits