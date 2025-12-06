High school sports roundup for Dec. 4, 2025

Will you chip in to support our nonprofit newsroom with a donation today? Yes, I want to support My Edmonds News!
Boys Wrestling
Edmonds-Woodway defeated Arlington 34-33
106- Josiah Jimenez (A) won by forfeit; 113- Isaiah Meyer (EW) decision over Emmett Decker 15-8; 120- Jude Haines (EW) decision over Quintan Parsons (A) 17-12; 126- Aidan Duong (EW) defeated Mason Boardley (A) 17-12; 132- Aziret Bakytov (EW) technical fall Curtis Warner (A) 22-5; 138- Hollender Lynch (EW) technical fall over Jaxon Clasby (A) 16-1; 144- Michael Baxter (A) pinned Owen Smith (EW) 1:41; 150- Atheer Alwadi (A) pinned Freedom Fodor (EW) 1:42; 157- Dayton Fitzgibbon (A) decision over Dylan Rice (EW) 3-1; 165- Cole Canell (A) pinned Jacob Ramos (EW) 1:42; 175- Tre Haines (A) pinned Augie Hurtado (EW) 2:30; 190- Nathan Schlack (EW) decision over Samuel Ecker (A) 18-13; 215- Carmelo Larocca (EW) pinned Caleb Francois (A) 1:19; 285- Alex White (EW) won by forfeit
Edmonds-Woodway next match: Edmonds Invite; Saturday, Dec. 6; 9 a.m. at Edmonds-Woodway High School
Mariner defeated Lynnwood 44-33
106- Noah Richards (L) won by forfeit; 113- Zach Winterroth (M) decision over Eduardo Gonzalez (L) 14-7; 120- Isaac Apodaca (M) pinned Dylan Por; 126- Dawnte Greene (M) pinned Edward Lim (L); 132- Ashton Myers (L) decision over Alejandro Parra 8-4; 138- Braedyn Clark (L) pinned Marko Muniz; 144- Chase Scheuerman (M) pinned Brandon Miller; 150- Gabriel Robbins (L) pinned Brayan Castillo; 157- Jared Sum (L) pinned Pavlo Shyliuk (M); 165- Jaxon Higginbotham (M) pinned Ivan Xu (L); 175- Caleb Gately (L) pinned Daniel Lloyd (M); 190- Tymofii Holoviatynskyi (M) pinned Hidalgo Bautista (L); 215- Ken David Larsen (M) pinned Hannibal Bendawi (L); 285- Eduardo Nava Cortes (M) won by forfeit
Lynnwood next match: Mariner Wrestling Classic Tournament; Saturday, Dec. 6; 10 a.m. at Mariner High School
Girls Wrestling
Snohomish defeated Edmonds-Woodway 48-29
100- Mia Gonzalez-Massey (S) won by forfeit; 105- Ny Ny Pendleton (EW) technicial fall over Elsa Landon 18-1; 110- Genevieve Evers (S) pinned Lena Kuebler; 115- Yaretzi Garduno (EW) won by forfeit; 120- Olivia Miller (S) won by forfeit; 125- Maddison Morse (S) won by forfeit; 130- Peyton Skelly (S) won by forfeit; 135- Freya Schwabenbauer (S) wo by forfeit; 140- Abigail Gamm (S) won by forfeit; 145- Tatum Briels (S) won by forfeit; 155- Mia Cruz (EW) won by forfeit; 170- Caitlyn Gallegher (EW) pinned Emily Mauro; 190- Morgan Smith (EW) pinned Ella Dauncey; 235- Double forfeit
Lake Stevens defeated Edmonds-Woodway 59-12
100- Double forfeit; 105- Ny Ny Pendleton (EW) pinned Lily Mapes (LS); 110- Layla Silveus (LS) technical fall over Lena Kuebler (EW) 17-2; 115- Averie Rozeboom (L) pinned Yaretzi Garduno; 120- Lexie Borden (L) won by forfeit; 125- Alanna Jarmusch (L) won by forfeit; 130- Olivia Matheson (L) won by forfeit; 135- Cameron Harris (L) won by forfeit; 140- Iyive Reeves (L) won by forfeit; 145- Kylee Wicklund (L) won by forfeit; 155- Dallas Kautz (L) pinned Mia Cruz (EW); 170- Afebia Aemere (LS) ppinned Caitlyn Gallagher (EW); 190- Morgan Smith (EW) pinned Tiffany Perez-Guerrero; 235- Double forfeit
Edmonds-Woodway next match: Winter Wrestlefest Tournament; Saturday, Dec. 6; 9 a.m. at Stanwood High School
Cascade defeated Lynnwood 36-21
Everett defeated Lynnwood 48-24
No details reported
Lynnwood next match: Winter Wrestlefest Tournament; Saturday, Dec. 6; 9 a.m. at Stanwood High School
Boys Swimming
Dual Meet:
Mountlake Terrace defeated Archbishop Murphy 95-52
Kamiak defeated Mountlake Terrace 130-48
Kamiak defeated Archbishop Murphy 146-24
Relay team winners:
200 yard medley- Kamiak (Dario Baez, Minh T. Nguyen, Kaiden Nguyen, Ryhs Fast) 1:44.75
200 yard freestyle- Kamiak (Jack Fast, Ben Chen, Kaiden Nguyen, Dario Baez) 1:35.00
400 yard freestyle- Mountlake Terrace (Bruce Wolfe, Harrison Haight, Michael Okrut, Alexander Morozov) 4:06.19
Individual event winners:
200 yard freestyle- Dario Baez (K) 2:00.03
200 yard medley- Bruce Wolfe (MT) 2:08.05
50 yard freestyle- Quinn Sievers (AM) 25.10
Diving- James Richter (K) 145.30
100 yard butterfly- Bruce Wolfe (MT) 59.17
100 yard freestyle- Dario Baez (K) 53.12
500 yard freestyle- Lewis Tai (K) 5:57.56
100 yard backstroke- Nguyen (K) 1:06.37
100 yard breaststroke- Jack Fast (K) 1:16.47
Mountlake Terrace next meet: vs Edmonds-Woodway; Thursday, Dec. 11; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool
Shorewood defeated Edmonds-Woodway 139-43
Relay top finishers:
200 yard medley:
1. Shorewood (Samuel Doll, Huey Hoff, James Mitchell, Kristian Hagemeier) 1:47.31
2. Edmonds-Woodway (Liam Schell, Lennox Norenberg, Luca Hooks, Connor Smith) 1:48.92
3. Shorewood (Max Herbert, Nathan Codsi, Tyler Pike, Sebastian Sanchez) 1:51.38
200 yard freestyle:
1. Shorewood (Sebastian Sanchez, Tyler Pike, Cael Cunningham, Colin Bell) 1:37.54
2. Edmonds-Woodway (Lennox Norenberg, Liam Schell, Finn Angel, Marcel Rickman) 1:43.17
3. Shorewood (Charles Moles, Jude Storhoff, Know Clay, Gabriel Oclassen) 1:44.66
400 yard freestyle:
1. Shorewood (James Mitchell, Samuel Doll, Huey Hoff, Colin Bell) 3:33.17
2. Shorewood (Mark Wen, Otto Yuen, Max Herbert, Kristian Hagemeier) 3:53.60
3. Edmonds-Woodway (Connor Smith, Kanai Zabian, Luca Hooks, Finn Angel) 4:01.09
200 yard freestyle:
1. Colin Bell (S) 1:54.23
2. Otto Yuen (S) 2:00.37
3. Gabriel Oclassen (S) 2:08.10
4. Dylan Clark (EW) 2:18.98
5. Vaugh Yancey (EW) 2:28.44
200 yard medley:
1. Samuel Doll (S) 2:13.98
2. Tyler Pike (S) 2:14.06
3. James Mitchell (S) 2:20.75
4. Luca Hooks (EW) 2:29.55
5. Finn Angel (EW) 2:38.21
50 yard freestyle:
1. Sebastian Sanchez (S) 23.96
2. Kristian Hagemeier (S) 24.86
3. Joseph Mennano (EW) 25.64
4. Max Herbert (S) 25.90
5. Marcel Rickman (EW) 26.22
Diving:
1. Aiden Witt (S) 160.25
2. Severin Hjelle (S) 139.10
3. Elliott Marter (S) 116.65
100 yard butterfly:
1. Colin Bell (S) 57.04
2. Tyler Pike (S) 1:00.10
3. Lennox Norenberg (EW) 1:01.63
4. Liam Schell (EW) 1:09.05
5. Mark Wen (S) 1:10.10
100 yard freestyle:
1. Samuel Doll (S) 53.63
2. Connor Smith (EW) 54.72
3. James Mitchell (S) 54.77
4. Sebastian Sanchez (S) 56.62
5. Andrew Ingalsbe (S) 59.03
500 yard freestyle:
1. Huey Hoff (S) 5:18.53
2. Otto Yuen (S) 5:24.95
3. Nathan Tiffany (S) 6:06.63
4. Dyan Clark (EW) 6:13.80
5. Kanai Zablan (EW) 6:37.83
100 yard backstroke:
1. Kristian Hagemeier (S) 1:03.93
2. Max Herbert (S) 1:05.78
3. Connor Smith (EW) 1:06.79
4. Andrew Ingalsbe (S) 1:07.35
5. Liam Schell (EW) 1:09.82
100 yard breaststroke:
1. Huey Hoff (S) 1:09.74
2. Lennox Norenberg (EW) 1:11.11
3. Nathan Codsi (S) 1:12.55
4. Luca Hooks (EW) 1:13.69
5. Finn Angel (EW) 1:18.78
Edmonds-Woodway next meet: vs Mariner; Tuesday, Dec. 9; 3:15 p.m. at Kamiak High School
