High school sports roundup for Dec. 9, 2025

Boys Wrestling
Oak Harbor defeated Lynnwood 47-32
106- Nicholas Benedetti (OH) technical fall over Noah Richards (L) 17-2; 113- Eduardo Gonzalez (L) won by forfeit; 120- Jacob Holland (OH) pinned Dylan Por (L) 3:44; 126- Elijah Rivera (OH) pinned Edward Lim (L) 5:09; 132- Ashton Meyers (L) technical fall over Shion Kurayama (OH) 16-1; 138- Austin Deater (OH) pinned Dardan Markokaj (L) 0:44; 144- Connor Lang (OH) pinned Brandon Miller (L) 2:38; 150- Gabriel Robbins (L) decision over Neeko Leonard (OH) 13-8; 157- Jared Sum (L) pinned Odin Pegues (OH) 0:52; 165- Joel Christopherson (OH) pinned Ivan Xu (L) 1:55; 175- Caleb Gately (L) won by forfeit; 190- Isaac Popich (L) pinned Konnor LaBelle (OH) 1:11; 215- Jacob Silver (OH) pinned Andrew Nguyen (L) 0:26; 285- Malachi Ebai (OH) won by forfeit
Mount Vernon defeated Lynnwood 45-36
106- Kendrick Marchewitz (MV) pinned Noah Richards (L) 0:24; 113- Eduardo Gonzalez (L) pinned Manuel Camacho (MV) 2:25; 120- Dylan Por (L) pinned Jackson Wynn (MV) 2:00; 126- Edward Lim (L) won by forfeit; 132- Ashton Myers (L) won by forfeit; 138- Armani Grullon (MV) pinned Dardan Markokaj (L) 1:53; 144- Alexander Solano (MV) major decision Brandon Miller (L) 20-6; 150- Anthony Rodriguez (MV) pinned Gabriel Robbins (L) 0:36; 157- Jared Sum (L) pinned Jeremiah Devore (MV) 5:39; 165- Diego Salaz (MV) pinned Ivan Xu (L) 4:44; 175- Gideon Hope (MV) technical fall over Caleb Gately (L) 27-8; 190- Isaac Popich (L) pinned Ramon Ventura (MV) 1:32; 215- Jonathan Ortiz (MV) pinned Arsenal Tuganbayev (L) 1:39; 285- Sanson Sanchez (MV) won by forfeit
Lynnwood next match: vs Arlington and Marysville Pilchuck; Thursday, Dec. 11; 5:45 p.m. at Marysville Pilchuck High School
Oak Harbor defeated Mountlake Terrace 44-22
No details reported
Mount Vernon defeated Mountlake Terrace 47-34
No details reported
Mountlake Terrace next match: Mountlake Terrace at Ferndale; Thursday, Dec. 11; 6 p.m.
Meadowdale vs Shorewood
No results reported
Meadowdale vs Kamiak
No results reported
Meadowdale next match: A-Town Throwdown Tournament; Saturday, Dec. 13; 10 a.m. at Arlington High School
Girls Basketball
Mountlake Terrace defeated Cascade 62-29
Scoring by quarter: Total
Mountlake Terrace 30- 6- 26 – 0 62
Cascade 3 – 9- 8 – 9 29
Mountlake Terrace individual scoring:
Jaliyah Dyson 20, Makenna Davidson 15, Jordan Wagner 8, Jordyn Stokes 7, May-Lynh Jacobson 5, Iman Kaifa 4, Sadie Parker 2, Mia Sledge 1
Cascade individual scoring:
Amina Lewis 13, Brooklyn Calogne 8, Livvy Dorr 5, Azari Hill 3
Records: Mountlake Terrace 2-1; Cascade 0-3
Mountlake Terrace next game: at Shorecrest; Friday, Dec. 12; 6:30 p.m.
Arlington defeated Meadowdale 55-45
Arlington individual scoring:
Kailee Anderson 20, Basia Pszonka 12, Addi Green 10, Sami Jones 7, Finley Walker 4, Grace Boekenoogen 2
Meadowdale individual scoring:
Mia Brockmeyer 20, Lexi Zardis 14, Lisa Sonko 8, Kaya Powell 3
Records: Arlington 2-1; Meadowdale 1-2
Meadowdale next game: vs Everett; Thursday, Dec. 11; 7:15 p.m. at Meadowdale High School
Everett defeated Lynnwood 43-23
Everett leading scorer:
Akira Shaw 16
Lynnwood leading scorer:
Vanessa Olivar
Records: Everett 2-2; Lynnwood 0-4
Lynnwood next game: at Edmonds-Woodway; Friday, Dec. 12; 6:30 p.m.
Boys Swimming
Edmonds-Woodway defeated Mariner 123-37
Top relay event finishers:
200 yard medley:
1. Edmonds-Woodway (Dylan Clark, Lennox Norenberg, Luca Hooks, Marcel Rickman) 1:53.33
2. Edmonds-Woodway (Liam Schell, Bill Spear, Joseph Mennano, Connor Smith) 1:56.09
3. Mariner (Daniel Alvaerz Pentaleon, Shane Lombos, Eros Kraus, Connor Downs) 2:08.93
200 yard freestyle:
1. Edmonds-Woodway (Luca Hooks, Liam Schell, Marcel Rickman, Bill Spear) 1:44.29
2. Edmonds-Woodway (Kanai Zablan, Finn Angel, Abraham Ho, Lennox Norenberg) 1:44.35
3. Mariner (Shane Lombos, Eros Kraus, Oliver Tetelepta, Connor Downs) 1:56.63
400 yard freestyle:
1. Edmonds-Woodway (Lennox Norenberg, Luca Hooks, Finn Angel, Connor Smith) 4:03.19
2. Edmonds-Woodway (Kanai Zablan, Joseph Mennano, Abraham Ho, Vaughn Yancey) 4:19.31
3. Mariner (Connor Downs, Eros Kraus, Shane Lombos, Daniel Alvaerz Pentaleon) 4:21.53
Individual event top finishers:
200 yard freestyle:
1. Maddox Morales-Tomas (EW) 2:31.19
2. Oliver Tetelepta (M) 2:37.59
3. Levi Lang (EW) 2:39.15
4. Peder Nornes (EW) 2:44.34
200 yard medley:
1. Lennox Norenberg (EW) 2:30.01
2. Dylan Clark (EW) 2:36.97
3. Abraham Ho (EW) 2:53.79
4. Daniel Alvaerz Pentaleon (M) 2:55.10
50 freestyle:
1. Liam Schell (EW) 25.62
2. Marcel Rickman (EW) 26.15
3. Connor Downs (M) 26.70
4. Aiden Ko (M) 29.84
100 yard butterfly:
1. Finn Angel (EW) 1:08.66
2. Joseph Mennano (EW) 1:14.82
3. Eros Kraus (M) 1:16.61
4. Kanai Zablan (EW) 1:19.96
100 yard freestyle:
1. Liam Schell (EW) 57.80
2. Aiden Ko (M) 1:13.36
3. Sami Serghini (EW) 1:22.40
4. Nalu Akiona (EW) 1:25.34
500 yard freestyle:
1. Levi Lang (EW) 7:09.09
2. Abraham Ho (EW) 7:32.52
3. Boaz Lang (EW) 8:31.09
4. Oliver Tetelepta (M) 8:32.39
100 yard backstroke:
1. Dylan Clark (EW) 1:10.62
2. Daniel Alvaerz Pentaleon (M) 1:12.61
3. Maddox Morales-Tomas (EW) 1:23.80
4. Marcel Rickman (EW) 1:26.58
100 yard breaststroke:
1. Finn Angel (EW) 1:18.78
2. Peder Nornes (EW) 1:21.62
3. Bill Spear (EW) 1:23.33
4. Hyrum Camara (M) 1:33.72
Edmonds-Woodway next meet: vs Jackson and Mountlake Terrace; Thursday, Dec. 11; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool
Lynnwood defeated Meadowdale 109-49
Shorecrest defeated Meadowdale 135-27
Shorecrest defeated Lynnwood 129-41
at Lynnwood Pool
Top relay finishers:
200 yard medley:
1. Shorecrest (Chase Arnold, Deming Gates, Edison Phillips, Ian Ha) 1:46.19
2. Shorecrest (Cole Bleeker, Thomas Wheatley, Max Hildebrandt, Sully Hass) 1:51.11
3. Lynnwood (Ryan Tang, Caleb Schnitzius, Evan Calkins, Adam Calkins) 1:52.36
200 yard freestyle:
1. Shorecrest (Deming Gates, Charlie Scroggins, Max Hildebrandt, Ian Ha) 1:38.76
2. Shorecrest (Thomas Wheatley, Mark Lewis, Jaspert Towillis, Sully Hass) 1:43.08
3. Lynnwood (Ryan Tang, Dominic Tran, Araik Abrahamyan, Caleb Schnitzius) 1:46.84
400 yard freetsyle:
1. Shorecrest (Edison Phillips, Chase Arnold, Cole Bleeker, Gabe Coxon) 3:39.84
2. Shorecrest (Tomas Hamai, Anders Holland, Daniel Isaza, Beck Zriny) 4:04.77
3. Shorecrest (Lucas Jacks, Milo Champoux, Elliott Zlab, Eli Pohlman) 4:21.02
4. Lynnwood (Adam Calkins, Araik Abrahamyan, Dominic Tran, Evan Calkins) 4:38.87
Top individual finishers:
200 yard freestyle:
1. Zander Muilenburg (S) 1:47.45
2. Evan Calkins (L) 1:53.55
3. Daniel Isaza (S) 2:06.69
4. Beck Zriny (S) 2:12.77
5. Gavin Ellis (L) 2:49.89
200 yard medley:
1. Ian Ha (S) 2:09.93
2. Max Hildebrandt (S) 2:13.81
3. Caleb Schnitzius (L) 2:20.90
4. Zane Weber (S) 2:32.68
5. Nolan Common (M) 2:39.63
50 yard freestyle:
1. Matvei Suleimanov (M) 24.28
2. Cole Bleeker (S) 24.41
3. Ryan Tang (L) 24.87
4. Edison Phillips (S) 24.96
5. Thomas Wheatley (S) 25.30
Diving- 1 Meter:
1. Micah Nambo (S) 119.10
2. Drew Mathieson (S) 99.55
3. Aspen Lantern (S) 86.95
100 yard butterfly:
1. Deming Gates (S) 56.68
2. Max Hildebrandt (S) 59.74
3. Chase Arnold (S) 1:01.39
4. Sully Hass (S) 1:03.51
5. Mark Lewis (S) 1:07.23
6. Adam Calkins (L) 1:09.18
100 yard freestyle:
1. Ian Ha (S) 52.81
2. Caleb Schnitzius (L) 53.74
3. Cole Bleeker (S) 53.83
4. Jasper Towillis (S) 57.51
5. Nikos Karnikis (M) 1:00.66
500 yard freestyle:
1. Zander Muilenburg (S) 4:52.45
2. Evan Calkins (L) 5:14.04
3. Daniel Isaza (S) 5:35.45
4. Asher Juillerat (M) 6:01.41
100 yard backstroke:
1. Chase Arnold (S) 57.22
2. Ryan Tang (L) 1:01.40
3. Edison Phillips (S) 1:02.76
4. Gabe Coxon (S) 1:04.29
5. Adam Calkins (L) 1:12.38
100 yard breaststroke:
1. Deming Gates (S) 1:03.07
2. Zane Weber (S) 1:11.36
3. Thomas Wheatley (S) 1:14.25
4. Preston Ellis (L) 1:22.49
Lynnwood next meet: vs Glacier Peak; Tuesday, Dec. 16; 3:15 p.m. at Snohomish Aquatic Center
Meadowdale next meet: vs Edmonds-Woodway and Kamiak; Tuesday, Dec. 16; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool
