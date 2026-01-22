High school sports roundup for Jan. 21, 2026

Will you chip in to support our nonprofit newsroom with a donation today? Yes, I want to support My Edmonds News!
Girls Basketball
Shorecrest defeated Lynnwood 67-34
Shorecrest leading scorer:
Anna Usitalo 31 points and 10 steals
Lynnwood leading scorer:
Ena Dodik 16 points
Records (league and overall): Shorecrest 5-4, 7-8; Lynnwood 0-9, 2-15
Lynnwood next game: at Archbishop Murphy; Friday, Jan. 23; 6:30 p.m.
Boys Basketball
Edmonds-Woodway defeated Archbishop Murphy 57-34
Scoring by quarter: Total
Archbishop Murphy 8 -11-13 -2 34
Edmonds-Woodway 17-13-14-13 57
Edmonds-Woodway individual scoring:
D.J. Karl 21, Andreas Simonsen 12, Will Alseth 8, Shayaan Shah 8, Grant Williams 6, Padiat Deng 2
Archbishop Murphy individual scoring:
Willie Sears 12, Vlad Bondarchuk 9, Carter Hagen 8, Logan Fryberg 3, Orion Belleza 2
Records (league and overall): Edmonds-Woodway 7-1, 15-2; Archbishop Murphy 2-6, 8-7
Edmonds-Woodway next game: at Shorecrest; Tuesday, Jan. 27; 7:15 p.m.
Shorewood defeated Meadowdale 63-55
Scoring by quarter Total
Meadowdale 12-13-14-16 55
Shorewood 16-13-15-19 63
Shorewood individual scoring:
Jaden Marlow 17, Thomas Moles 15, Kevin Cambronero 10, Yuto Allison 9, Tyler Marlow 8, Elijah Haub 4
Meadowdale individual scoring:
Noah Million 13, Nolan Lee 12, Marley Miller 8, Hassan Motley 8, Khalil Botley 6, Orion Ezeonwuka 6, Parker Elliott 2
Records (league and overall): Shorewood 7-1, 12-5; Meadowdale 5-2, 12-4
Meadowdale next game: vs Mountlake Terrace; Friday, Jan. 23; 8 p.m. at Meadowdale High School
Shorecrest defeated Lynnwood 78-55
No details reported
Records (league and overall): Shorecrest 4-4, 8-8; Lynnwood 1-8, 6-11
Lynnwood next game: at Archbishop Murphy; Friday, Jan. 23; 8 p.m.
Girls Wrestling
Dual matches at Cascade High School
Edmonds-Woodway defeated Jackson 42-30
100- Ny Ny Pendleton (EW) pinned Bella Reyes (J) 1:41
105- Double forfeit
110- Brooklyn Curulla (J) pinned Lena Kuebler (EW) 0:38
115- Fabima Salami (J) pinned Samara Lynch (EW) 1:06
120- Yaretzi Garduno (EW) won by forfeit
125- Jennifer Reinoso (EW) pinned June Webb (J) 0:38
130- Liliana Frank (EW) won by forfeit
135- Salsabil Hani Salami (J) pinned Rae Adams (EW) 5:12
140- Mia Cruz (EW) pinned Riley Cain (J) 1:28
145- Emily Ortiz Marquez (J) pinned Caitlyn Gallagher (EW) 3:33
155- Adrianna Kordahi (J) pinned Elletra De Tullio (EW) 1:20
170- Sara Ambachew (EW) won by injury default
190- Morgan Smith (EW) pinned Aahana Parthasarathy (J) 1:33
235- Double forfeit
Cascade defeated Meadowdale 36-30
100- Alyssia Beddall (C) won by forfeit
105- Double forfeit
110- Zainab Jaiteh (C) won by forfeit
115- Doubel forfeit
120- Kadijah Jaiteh (C) won by pin
125- Delilah Corro (C) won by forfeit
130- Kristine Ly (M) won by forfeit
135- Sofia Rodriguez Vasquez (M) pinned Dibora Goitom Negassi (C) 0:57
140- Harmony Guilfoile (C) pinned Rihanna Whitehead (M) 1:15
145- Fatimah Bujafar (C) won by forfeit
155- Meg Caywood (M) won by forfeit
170- Kayden Kollman (M) won by forfeit
190- Double forfeit
235- Serah Jawo (M) won by forfeit
Edmonds-Woodway defeated Cascade 53-18
100- Ny Ny Pendleton (EW) pinned Alyssia Beddall (C) 2:59
105- Double forfeit
110- Zainab Jaiteh (C) pinned Lena Kuebler (EW) 5:20
115- Samara Lynch (EW) won by forfeit
120- Yaretzi Garduno (EW) pinned Kadijah Jaiteh (C) 5:03
125- Jennifer Reinoso (EW) pinned Delilah Corro (C) 0:30
130- Rae Adams (EW) won by forfeit
135- Liliana Frank (EW) technical fall 17-1 over Dibora Goitom Negassi (C)
140- Harmony Guilfoile (C) pinned Mia Cruz (EW) 1:48
145- Fatimah Bujafar (C) pinned Caitlyn Gallagher (EW) 2:47
155- Sara Ambachew (EW) won by forfeit
170- Elletra De Tullio (EW) won by forfeit
190- Morgan Smith (EW) won by foreit
235- Double forfeit
Jackson defeated Meadowdale 42-30
100- Bella Reyes (J) won by forfeit
105- Double forfeit
110- Brooklyn Curulla (J) won by forfeit
115- Fatima Salami (J) won by forfeit
120- Double forfeit
125- June Webb (J) won by forfeit
130- Kristine Ly (M) pinned Chloe Phillips (J)
135- Sofia Rodriguez Vasquez (M) pinned Salsabil Hani Salami (J) 2:36
140- Rihanna Whitehead (M) pinned Riley Cain (J) 0:25
145- Emily Ortiz Marquez (J) won by forfeit
155- Adrianna Kordahi (J) pinned Meg Caywood (M) 1:10
170- Kayden Kollman (M) pinned Harvinder Kaur (J) 1:04
190- Aahana Parthasarathy (J) won by forfeit
235- Serah Jawo (M) won by forfeit
Next match: Edmonds-Woodway at Meadowdale; Tuesday, Jan. 27; 6 p.m.
